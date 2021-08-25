İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları ne zaman 2021? TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR MEB güncel iş ilanları!

İŞKUR TYP okul temizlik başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Okulların açılacağı tarihin duyurulmasıyla birlikte Türkiye İş Kurumu tarafından TYP ilanları yayınlanmaya başlandı. Peki, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2021 başvuru ne zaman? İŞKUR okul TYP başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar!
TYP ALIM YAPILACAK KADROLAR
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Başvuru Şartları Neler?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.