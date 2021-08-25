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    • 25.08.2021 10:05
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    İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları ne zaman 2021? TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR MEB güncel iş ilanları!

    TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2021? Sorusu okulların açılmasına az bir süre kala merak edilen konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP kapsamında her yıl belirli tarihler arasında okullara temizlikçi ve güvenlik görevlisi istihdamı sağlıyor. Okulların açılacağı tarihin duyurulmasıyla birlikte Türkiye İş Kurumu tarafından ilanlar yayınlanmaya başlandı. Başvuru için adayların İŞKUR'a kayıt yapması gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2021 başvuru ne zaman? İŞKUR okul TYP başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları ne zaman 2021?

    İŞKUR TYP okul temizlik başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Okulların açılacağı tarihin duyurulmasıyla birlikte Türkiye İş Kurumu tarafından TYP ilanları yayınlanmaya başlandı. Peki, İŞKUR okullara hizmetli alımı 2021 başvuru ne zaman? İŞKUR okul TYP başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar!

    TYP ALIM YAPILACAK KADROLAR

    TYP İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    Başvuru Şartları Neler?

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    18 yaşını tamamlamış olmak,

    Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

    Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

    TYP NEDİR?

    İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

        İŞKUR TYP ÇALIŞMA SAATLERİ

        TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

        İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.
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