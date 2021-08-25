İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? TYP alımı yapılacak kadrolar! TYP numarası nasıl alınır?

En az ilkokul mezunu Toplum Yararına Programları (TYP) alım ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Okulların açılacağı tarihin duyurulması ile eş güdümlü yeni ilanlar yayınlamaya başlayan Türkiye İş Kurumu'nun, önümüzdeki süreçte alımlara sürat vermesi bekleniyor. İşte alım yapılacak TYP kadroları... TYP Numarası ilana başvurulmasının ardından sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. TYP numarası almak için sadece online işlemlerden ilgili alanlara yapılan meslek grubuna başvurulması yeterlidir. TYP numarası alımında önemli olan husus numarayı kaydetmek ve başvuru sahibinin meslek grubuna ait alana başvuru yapmasıdır. https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx linkinden giriş yapılarak bilgilerin eksiksiz doldurulmasının ardından TYP numarası ile sorgulama yapılabilir.
TYP Alımı Yapılacak Kadrolar
TYP Alımı Yapılacak Kadrolar