EGM JGK Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bu sene bekçi alımları ne zaman? EGM bekçi alımı başvuru formu 2021!

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusu milyonlarca bekçi adayı tarafından sorgulanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10.000 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından başvuru şartları, yaş sınırı ve hangi illerde alım yapılacağı gibi bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Bu sene bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Ağustos ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.
JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.
Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.