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    • Memurlar
    • 25.08.2021 13:21
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    • 25.08.2021 13:21
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    EGM JGK Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bu sene bekçi alımları ne zaman? EGM bekçi alımı başvuru formu 2021!

    2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusu adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10.000 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçi adayları söz konusu alımlar için gelecek son dakika duyurulara kilitlenmiş durumda. Bu gelişmelerin ardından başvuru şartları, yaş sınırı ve hangi illerde alım yapılacağı gibi bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Bu sene bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    EGM PA Jandarma Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021?

    Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusu milyonlarca bekçi adayı tarafından sorgulanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10.000 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından başvuru şartları, yaş sınırı ve hangi illerde alım yapılacağı gibi bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Bu sene bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Ağustos ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

    JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

    Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

        EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        31 yaşından gün almamış olmak,

        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

        2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

        İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

        Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

        Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL
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        Haberler Memurlar EGM JGK Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bu sene bekçi alımları ne zaman? EGM bekçi alımı başvuru formu 2021!
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