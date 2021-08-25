EGM JGK Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bu sene bekçi alımları ne zaman? EGM bekçi alımı başvuru formu 2021!

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusu milyonlarca bekçi adayı tarafından sorgulanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10.000 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından başvuru şartları, yaş sınırı ve hangi illerde alım yapılacağı gibi bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Bu sene bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!