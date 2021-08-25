Doktor maaşları ne kadar oldu, değişti mi? 2021 en düşük doktor maaşı kaç lira?

PRATİSYEN HEKİM MAAŞI!

Hekimliğin herhangi bir branşında uzmanlık kazanmamış olan ancak hekimlik mesleğini icra eden doktorlara pratisyen hekim denir. Uzman olmayan doktorlar olarak tıp sektöründe değerlendirilen pratisyen hekimler, görev aldıkları bölgelere ve görev sürelerine göre maaş alırlar.

Pratisyen hekimlerin Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde meslek hayatlarını sürdürebilmeleri mümkün olur. 2021 pratisyen hekim maaşı minimum 7.000 TL olarak belirlenmiş olup, bölgeden bölgeye ve görev süresine göre bu ücrette artış görülebilir. 2021 yılı için pratisyenlerin bölgelere göre alacakları maaşlar;

-Pratisyen Hekim 1. Bölge 7.000 TL

-Pratisyen Hekim 2. Bölge 7.150 TL

-Pratisyen Hekim 3. Bölge 7.250 TL