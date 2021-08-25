Doktor maaşları ne kadar oldu, değişti mi? 2021 en düşük doktor maaşı kaç lira?

2021 en düşük doktor maaşı kaç lira? Doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor maaşları değişti mi? 2021 yılında doktorlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme zammında yer alan maddelerin ardından doktor maaşlarının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2021 doktor maaşları ne kadar oldu?
DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? (2021)
MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
Vali 14.835 16.089
Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
Mühendis (1/4) 8.025 8.703
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
Vaiz (1/4) 6.311 6.844
Avukat (1/4) 7.663 8.311
En düşük memur maaşı 4.500 4.880
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.