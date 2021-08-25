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    • Memurlar
    • 25.08.2021 15:53
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    • 25.08.2021 15:53
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    Doktor maaşları ne kadar oldu, değişti mi? 2021 en düşük doktor maaşı kaç lira?

    2021 en düşük doktor maaşı kaç lira? Doktor maaşları ne kadar oldu? Resmi Gazete’de sağlık personellerinin ve doktorların alacağı gelirlerle ilgili yayımlanan yeni kararla birlikte doktor maaşlarının ne kadar olduğu da merak edilen konulardan birisi. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin açıklanan kararın ardından doktor maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabı da sorgulanıyor.

    takvim.com.tr
    Doktor maaşları ne kadar oldu, değişti mi? 2021 en düşük doktor maaşı kaç lira?

    2021 en düşük doktor maaşı kaç lira? Doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor maaşları değişti mi? 2021 yılında doktorlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme zammında yer alan maddelerin ardından doktor maaşlarının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2021 doktor maaşları ne kadar oldu?

    DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? (2021)

    MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 14.835 16.089
    Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526


    Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
    Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
    Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

    Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
    Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126


    Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
    Mühendis (1/4) 8.025 8.703
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
    Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
    Vaiz (1/4) 6.311 6.844
    Avukat (1/4) 7.663 8.311
    En düşük memur maaşı 4.500 4.880
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

        PRATİSYEN HEKİM MAAŞI!

        Hekimliğin herhangi bir branşında uzmanlık kazanmamış olan ancak hekimlik mesleğini icra eden doktorlara pratisyen hekim denir. Uzman olmayan doktorlar olarak tıp sektöründe değerlendirilen pratisyen hekimler, görev aldıkları bölgelere ve görev sürelerine göre maaş alırlar.

        Pratisyen hekimlerin Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde meslek hayatlarını sürdürebilmeleri mümkün olur. 2021 pratisyen hekim maaşı minimum 7.000 TL olarak belirlenmiş olup, bölgeden bölgeye ve görev süresine göre bu ücrette artış görülebilir. 2021 yılı için pratisyenlerin bölgelere göre alacakları maaşlar;

        -Pratisyen Hekim 1. Bölge 7.000 TL

        -Pratisyen Hekim 2. Bölge 7.150 TL

        -Pratisyen Hekim 3. Bölge 7.250 TL

        -Pratisyen Hekim 4. Bölge 7.400 TL

        -Pratisyen Hekim 5. Bölge 7.500 TL

        -Pratisyen Hekim 6.Bölge 7.700 TL

        -Pratisyen Hekim 7. Bölge 7.950 TL olarak belirlenmiştir.
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