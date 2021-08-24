Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? Öğretmen kırtasiye yardımı...

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ 2021 NE KADAR OLDU?

Ödeneğin tutarı, 2019 yılında yapılan toplu sözleşmenin ardından hakem kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 2021 için bin 250 lira olarak uygulanacak.

Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 240 lira 51 kuruş olacak.

Öğretmenlere damga vergisi kesilmiş olarak bin 200 lira 82 kuruş ödenmişti. Önümüzdeki 2 yılda verilecek ödenek ise halen devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanacak.