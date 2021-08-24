Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? Öğretmen kırtasiye yardımı...

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca öğretmen tarafından merak edilerek araştırılıyor. Öğretmenler her sene okul öncesi hazırlık ödeneği alabiliyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlere en az 1.240 lira ödeme yapılmıştı. Okulların açılmasına az bir süre kala gözler yeniden eğitim ödeneğine çevrildi. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar!
ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ 2021 NE KADAR OLDU?
Ödeneğin tutarı, 2019 yılında yapılan toplu sözleşmenin ardından hakem kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 2021 için bin 250 lira olarak uygulanacak.
Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 240 lira 51 kuruş olacak.
Öğretmenlere damga vergisi kesilmiş olarak bin 200 lira 82 kuruş ödenmişti. Önümüzdeki 2 yılda verilecek ödenek ise halen devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanacak.
KİMLERE ÖDENİR?
Eğitime hazırlık ödeneği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapan kişilere verilir.
Bununla birlikte, İlköğretim ve okul müdürlerine, müdür yardımcılarına, cezaevi okullarında çalışan öğretmenlere, yöneticilere, eğitim uzmanı ve yardımcılarına da eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanma hakkı tanınmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler,yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.
Hakem kurulu kararına göre, 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarılmıştı. Yani 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.