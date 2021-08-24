İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 64 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:



Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.



İlk Başvuru Tarihi : 24.08.2021

Son Başvuru Tarihi : 07.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.09.2021

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 15.09.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.09.2021



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