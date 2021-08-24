Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 24.08.2021 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 08:57
    ABONE OL

    İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alım ilanı da yer aldı.

    İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alacak

    İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 64 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

    İlk Başvuru Tarihi : 24.08.2021
    Son Başvuru Tarihi : 07.09.2021
    Ön Değerlendirme Tarihi : 10.09.2021
    Giriş Sınav Giriş Tarihi : 15.09.2021
    Sonuç Açıklama Tarihi : 21.09.2021

    İlana gitmek için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İETT otobüsünde şoke eden manzara
    Haberler Memurlar İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)
        SON DAKİKA