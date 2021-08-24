Enerji Bakanlığı MAPEG KPSS'siz 50 sözleşmeli memur alımı yapacak! 2 farklı kadro için şartlar belli oldu! Haritacı, maden uzmanı...





2.2. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru şartlarını haiz olan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Başvurusu kabul edilmeyenler, söz konusu liste yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.



2.3. Sınav Ücretinin Yatırılması



Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav ücreti olan 225 (İkiyüzyirmibeş) TL'yi 27/09/2021

- 01/10/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır.



3) YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ



Yazılı sınav 06 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara'da, saat 10.30'da Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından yapılacaktır.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu yapmış adayların sınava girecekleri yerleri gösteren "Sınav Giriş Belgeleri" ANKÜSEM web sayfasında yayımlanacaktır.



4) YAZILI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI



Yazılı sınava girecek adaylara aşağıda yer aldığı şekliye 40 "ortak alan sorusu", 40 "Üniversite eğitimine ait mesleki konular" olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli olacak şekilde toplamda 80 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda uyulacak kurallar ve esasların detayı ANKÜSEM web adresinde ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME VE ATAMA



Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda belirtilen kontenjan sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Ancak, belli bir grubun ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir gruptan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere bu pozisyonlara, aynı gruba ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Genel Müdürlük, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.mapeg.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların ikamet adreslerine yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.