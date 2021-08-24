Enerji Bakanlığı MAPEG KPSS'siz 50 sözleşmeli memur alımı yapacak! 2 farklı kadro için şartlar belli oldu! Haritacı, maden uzmanı...

Enerji Bakanlığı MAPEG KPSS'siz 50 sözleşmeli memur alımı yapacak! Tüm şartlar belli oldu! Resmi Gazete'de duyurulan ilanda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bünyesindeki eksikliği karşılamak için 2 faklı alanda 50 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ifade edildi. Başvurularda KPSS şartı olmadığı belirtilirken, yaş ve tecrübe şartı bulunuyor. Peki, MAPEG sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolardan alım yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ENERJİ BAKANLIĞI MAPEG KPSS'SİZ 50 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından yazılı ve sözlü giriş sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.
1) BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. YERÜSTÜ MADEN UZMANI
Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
ç) Yerüstü maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)
d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.