Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta alım ilanı: Kadın ve erkek adaylar 75 KPSS puanıyla başvurabilecek! Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre lisans mezunu 10 Zabıta alınacak. Zabıta kadrosundaki personel açığını kapatmak için yapılacak alımlarda kadın ve erkek adaylar için eşit kontenjan ayrıldı. Peki Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Beylikdüzü Zabıta başvuru şartları neler?
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?
Adaylardan başvuru sırasında istenecek belgeler şöyle;
https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin edeceğiniz başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemelisiniz.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)
BEYLİKDÜZÜ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Adaylar uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için 11-15 Ekim tarihleri arasında yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine gelmeleri gerekiypr.
Başvurular şahsen yapılır ve .başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
Başvuruları kabul edilenler 08 Kasım'da yazılı sınava, 9 Kasım'da da uygulamalı sınava katılacaklar.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ ZABITA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Zabıta alımları için genel ve özel şartlar açıklandı.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.