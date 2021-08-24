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    • Memurlar
    • 24.08.2021 15:27
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    • 24.08.2021 15:28
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    Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta alım ilanı: Kadın ve erkek adaylar 75 KPSS puanıyla başvurabilecek! Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    Beylikdüzü Belediyesi bünyesi kadın ve erkek adaylardan toplam 10 Zabıta memuru alınacak. Başvuru şartları arasında 75 KPSS puanı yer alıyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Beylikdüzü Zabıta başvuru şartları neler? İşte Beylikdüzü Belediyesi'nin güncel alım ilanı...

    takvim.com.tr
    Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta alım ilanı!

    İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre lisans mezunu 10 Zabıta alınacak. Zabıta kadrosundaki personel açığını kapatmak için yapılacak alımlarda kadın ve erkek adaylar için eşit kontenjan ayrıldı. Peki Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Beylikdüzü Zabıta başvuru şartları neler?

    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

    Adaylardan başvuru sırasında istenecek belgeler şöyle;

    https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin edeceğiniz başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemelisiniz.

    a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

    b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

    c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)

    BEYLİKDÜZÜ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Adaylar uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için 11-15 Ekim tarihleri arasında yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine gelmeleri gerekiypr.

    Başvurular şahsen yapılır ve .başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

    Başvuruları kabul edilenler 08 Kasım'da yazılı sınava, 9 Kasım'da da uygulamalı sınava katılacaklar.

    BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ ZABITA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Zabıta alımları için genel ve özel şartlar açıklandı.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    a. Türk vatandaşı olmak,

    b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

    d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

        a. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,

        b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

        e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
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        Haberler Memurlar Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta alım ilanı: Kadın ve erkek adaylar 75 KPSS puanıyla başvurabilecek! Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
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