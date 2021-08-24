93. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2021? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşlar 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü düzenlenen 93. ÖGG sınavına katılmıştı. 93. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ile ilgili merakla beklenen duyuru yapıldı. ÖGG sınav sonuçları açıklandı. Peki 93. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2021? İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...
93. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2021?
ÖGG sınavı https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden 3 Eylül'de açıklanacak. Sonuç açıklandığında linkte tıkladıktan sonra sisteme T.C. kimlik numaranız ile güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir.
ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz etmek için Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatırmanız gerekmektedir.
İlgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra itiraz kaydı oluşturmanız gerekir. Ayrıca banka hesabına yatırdığınız sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim etmeniz gerekir. İlgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapmaktadır.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Güvenlik soruşturması olumlu olmak.