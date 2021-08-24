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    • Memurlar
    • 24.08.2021 19:07
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    • 24.08.2021 19:07
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    5.872 yeni personel alınacak! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı müjdesi geldi! Şartlar nelerdir?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı müjdesi! Bakanlık bünyesine toplamda 5.872 personel alımı yapılacağına ilişkin müjdeli habere göre; Bakanlığa bağlı pansiyonlarda personel ihtiyacının ön plana çıktığı öğrenildi. Böylelikle toplam 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Kuruma başvuru yapmak ve iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, MEB personel alımı başvuru şartları hakkında sorgulama yapıyor. Peki; MEB personel alımı başvurular başladı mı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    5.872 yeni personel alınacak! Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı müjdesi geldi! Şartlar nelerdir?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet kadrolarına her yıl toplamda yüzbinlerce personel alımı yapılıyor. Bazı personeller kadroya geçme imkanı bulurken, bazıları da sözleşmeli olarak çalışıyor. Son olarak yapılan duyuruya göre; MEB bünyesine toplamda 5.872 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki; MEB personel alımı başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

    Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız.

    Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı.

    Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."

        MEB PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı henüz başlamadı. Alımlar başladığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

        DESTEK PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

        Destek personeli yardımcı hizmetler bölümündeki destekleyici görevleri yapan personellere denmektedir. Destek personeli temizlik, kurum içi ihtiyaçlar, çay kahve gibi hizmetlere cevap vermektedir. Diğer yandan sosyal konularda da destek beklenmektedir.

        Grup Bilgileri

        M. Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

        M. Alt Ana Grubu : Temizlikçiler Ve Yardımcılar

        M. Grubu : Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

        M. Birim Grubu : Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

        Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

        Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler),Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda temizlik ve getir-götür işlemlerini yapan kişidir.
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        Haberler Memurlar 5.872 yeni personel alınacak! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı müjdesi geldi! Şartlar nelerdir?
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