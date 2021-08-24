5.872 yeni personel alınacak! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı müjdesi geldi! Şartlar nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet kadrolarına her yıl toplamda yüzbinlerce personel alımı yapılıyor. Bazı personeller kadroya geçme imkanı bulurken, bazıları da sözleşmeli olarak çalışıyor. Son olarak yapılan duyuruya göre; MEB bünyesine toplamda 5.872 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki; MEB personel alımı başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız.
Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."