2021 EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar, başvuru şartları neler 2021?

2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımlarında adaylarda aranan şartlar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, dolanlı iflas inancı kötüye kullanmak veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak