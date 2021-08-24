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    • Memurlar
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    • 24.08.2021 14:51
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    2021 EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar, başvuru şartları neler 2021?

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 2021 yılı içerisinde 10 bin bekçi alınacağı duyurulmasının ardından bekçi olmak isteyen binlercek kişi Bekçi alımı başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Bekçi alımlarına ilkokul, lise ve üniversite mezunları başvuru yapabilecek. Peki 2021 EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar, başvuru şartları neler 2021?

    takvim.com.tr
    EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır?

    Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler EGM PA Bekçi alımı başvuruları hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Bu yıl tam 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Başvuru şartları arasında ''En az 167 cm boyunda olmak'' şartı yer alıyor. İşte 2021 EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar, başvuru şartları neler 2021? sorularının yanıtları...

    2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    EGM'nin yaptığı duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 10 bin yeni bekçi alınacak. Ancak başvuru tarihleri belirtilmedi. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bekçi alımlarında adaylarda aranan şartlar şöyle;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    En az 167 cm boyunda olmak,
    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    31 yaşından gün almamış olmak,
    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, dolanlı iflas inancı kötüye kullanmak veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

        2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

        2021'de yapılan zamla birlikte en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL oldu. İşte 2021 zamlı çarşı ve mahalle bekçisi maaşları;

        • İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL
        • Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,079 TL
        • Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,415 TL
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        Haberler Memurlar 2021 EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar, başvuru şartları neler 2021?
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