MEB 20 bin atama takvimi 2021: Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama takviminde değişikliğe gidilmesiyle 1- 6 Eylül tarihleri arasında alınması planlanan Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 29 Ağustos ile 2 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavın ardından tercih başvurularıyla devam edecek MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci hakkında yeni bir açıklama geldi. Buna göre Sözleşmeli öğretmen atama takvimi güncellendi. Yeni takvime göre tercihler 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Tercih yapılacak alanlar ya aynı hafta içerisinde ya da 1 hafta önceden açıklanacak.