MEB 20 bin atama takvimi 2021: Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama takviminde değişikliğe gidilmesiyle 1- 6 Eylül tarihleri arasında alınması planlanan Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 29 Ağustos ile 2 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözlü sınavın ardından tercih başvurularıyla devam edecek MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci hakkında yeni bir açıklama geldi. Buna göre Sözleşmeli öğretmen atama takvimi güncellendi. Yeni takvime göre tercihler 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Tercih yapılacak alanlar ya aynı hafta içerisinde ya da 1 hafta önceden açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekiyor.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecek.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını ise 3 Eylül 2021'de açıklayacak.
Ataması yapılan öğretmenler Eylül ayı itibariyle görevlerine başlayaycak. Konuya ilişkin son dakika açıklamalara MEB'in "duyurular" sayfasından ulaşabilirsiniz.