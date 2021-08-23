En az lise mezunu KPSS şartsız! Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları

ŞARTLAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bakan Kasapoğlu'nun duyurduğu işçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak. Temizlik ve güvenlik görevlisi için işte aranan şartlar...

Türk vatandaşı olmak.18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak). Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.