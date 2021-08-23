Vedat Bilgin'den son dakika açıklamalar! 3600 ek gösterge çıktı mı, verilecek mi? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge konusu bugün çözüme kavuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Konuya ilişkin görüşmelerin yapılmasıın kabul ediyoruz." demişti. Son karar bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakeresinde verildi. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge verilecek mi, çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sendikalar arasında yıllardır çözülemeyen 3600 ek göstergede son durum haberimizde...
Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklileriyle yürütülen zam pazarlığında 3600 ek göstege konusu bir hayli dikkat çekti. Bu konu bugün çözüme kavuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakere sonucu bugün açıklandı.
Vedat Bilgin açıklamasında, ''Bir uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşmanın sonuçlarını açıklayacağız. Ülkemize hayırlı olsun.
Çalışanlarımızı enflasyon baskısı altında ezdirmeyeceğiz. 2020'nin ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 ve enflasyon farkı olarak belirledik.'' dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
EK gösterge, memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Ek göstergenin yüksek olması demek emekli aylığı ve ikramiyelerin de yüksek olması demektir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge 3600'e çıkarılırsa memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak.
3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARI ETKİSİ
3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL'ye yükselecek.
Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında (1063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.
Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.
Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.