2022 ve 2023 yıllarındaki maaşlara ilişkin zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı son dakika açıklamaya göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı için %5, ikinci altı ayı için %7, 2023'ün ilk altı ayı için %8, ikinci altı ayı için % 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Peki 3600 ek göstergede son durum ne?

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün 3600 ek gösterge ve sosyal hakların da ele alınacağı memur zammı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan sonuçları açıkladı. 2022-2023 yıllarındaki maaşlarına yapılacak olan zam oranı birazdan belli oldu.

Memur ve emekli zammı yüzde kaç oldu? Ek gösterge, refah payı...

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını belirtti.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3 bin 600 ek gösterge konusunda atılacak adım da merakla beklenen konulardan biriydi. Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak, "Sözleşme kapsamında 3 bin 600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor" açıklaması yaptı.

Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili, "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim" dedi.

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN TEKLİFİ NEYDİ?

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.