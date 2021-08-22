Tüm illerde hemen 30 binden fazla işçi alımı yapılacak! 18-56 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR iş ilanlarını anında paylaştı

18-56 yaş arası hemen başvurabilir! Bütün illerde 30 binden fazla işçi alımı yapılacak! İŞKUR hemen paylaştı. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Haziran ayında 106.625 bireyin işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonucunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek amacıyla incelemelera koyuldu. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla eş güdümlü özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçmişti. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor.
İş ilanı duyurusu! Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var!
30 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 30 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.