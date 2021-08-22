MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak! Aşçı ve yardımcı destek personeli alımı başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. '' dedi. Bu kapsamda pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Peki Aşçı ve yardımcı destek personeli alımı başvuru şartları neler? 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel başvurusu nasıl yapılır? Yanıtlar haberimizde...
MEB PANSİYONLARINA 5 BİN 872 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Normalleşmeyle birlikte MEB ve YÖK tüm okulların Eylül ayında açılacağını duyurdu. İlkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül'de, üniversiteler de 13 Eylül'de açılacak. Okullar açılmadan önce MEB'e bağlı pansiyonlarda öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısı arttırıldı. Erdoğan Twitter hesabından, ''Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.'' açıklamasında bulundu.
Başvurular hakkında detayların ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Resmi bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.
AŞÇI VE YARDIMCI DESTEK PERSONELİ ALIIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru şartları hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.