MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak! Aşçı ve yardımcı destek personeli alımı başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. '' dedi. Bu kapsamda pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Peki Aşçı ve yardımcı destek personeli alımı başvuru şartları neler? 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel başvurusu nasıl yapılır? Yanıtlar haberimizde...