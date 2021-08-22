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    • Memurlar
    • 22.08.2021 10:33
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    • 22.08.2021 10:33
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    Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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