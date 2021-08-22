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    • Memurlar
    • 22.08.2021 09:59
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    • 22.08.2021 09:59
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    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

    Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne 12 itfaiye eri alım ilanı da yer aldı.

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kurumda görevlendirilmek üzere 12 itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak itfaiye erlerinin kadın/erkek karışık olarak alınacağı açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen şartlar da belirtildi.

    İşte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım ilanı başvurusu için aranan şartlar:
    İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    - Türk vatandaşı olmak.
    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    - Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
    bulunmamak.
    - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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