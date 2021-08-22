Kabine Toplantısından çıkan son karara göre Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okullar 6 Eylül'de açılacak. Yüz yüze eğitim için geri sayım sürerken MEB pansiyonları için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başkan Erdoğan Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.'' açıklamasında bulundu. Peki MEB aşçı, yardımcı destek personeli alımı ne zaman? 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli başvuruları nasıl yapılır?
MEB AŞÇI, YARDIMCI DESTEK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuruları hakkında henüz detaylar paylaşılmadı. İlerleyen günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar da ilerleyen günlerde yapılacak açıklama ile duyurulacak.
5 BİN 872 YENİ AŞÇI VE YARIDMCI DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
5 BİN 872 personel alımlarının hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. İlanın yakın zamanda yayınlanması ve alımların da Eylül'e kadar kadar yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili MEB, İŞKUR ve Kamu Personeli Alım İlanları takip edilecek. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacaktır.
DESTEK PERSONELİNİN GÖREVİ NEDİR?
Destek personeli yardımcı hizmetler bölümündeki destekleyici görevleri yapan personellerdir. Temizlik, kurum içi ihtiyaçlar, çay kahve gibi hizmetlerde bulunan Destek personeli sosyal konularda da destek vermektedir.