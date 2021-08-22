Kabine Toplantısından çıkan son karara göre Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okullar 6 Eylül'de açılacak. Yüz yüze eğitim için geri sayım sürerken MEB pansiyonları için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başkan Erdoğan Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.'' açıklamasında bulundu. Peki MEB aşçı, yardımcı destek personeli alımı ne zaman? 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli başvuruları nasıl yapılır?

MEB AŞÇI, YARDIMCI DESTEK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuruları hakkında henüz detaylar paylaşılmadı. İlerleyen günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar da ilerleyen günlerde yapılacak açıklama ile duyurulacak.