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    • Memurlar
    • 22.08.2021 15:51
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    • 22.08.2021 15:54
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    Ağustos 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 131.513 işçi alınacak! 475 binden fazla kişi...

    İŞKUR'un ilan sayfasında yer alan iş ilanlarıyla 131.513 binden çok acil işçi arandığı görülmektedir. Bu senenin ilk altı ayında 475 bini aşkın şahıs İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan kişilerin işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Her ay binlerce bireyin iş bulmasında mühim rol oynayan İŞKUR, internet sitesi vasıtasıyla binlerce ilanı iş arayanlara duyuruyor. Ağustos ayının son haftasında iş arayışı aktif olan vatandaşlar İŞKUR'un üzerinden yayımlanan ilanları anbean inceliyor.

    takvim.com.tr
    Ağustos 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 131.513 işçi alınacak!

    Kamu ve özel sektördeki alımları tek tek duyuran İŞKUR Ağustos ayının son haftasında yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan firmaların toplam aradığı personel adedi 475 binden çok olarak duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapıldığını merakla sorguluyor.

    131.513 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR

    Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 131.513 bini aştı.

    Yılbaşından bu yana 471 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.
    Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.
    İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.


    AÇIK İŞTE İLK 15

    Beden işçisi 19.085

    Temizlik görevlisi 2.778

    Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876

    Ön muhasebeci 1.565

    Turizm ve otelcilik elemanı 2.478

    Satış danışmanı 2.381

        Şoför (yük taşıma) 1.379

        Konfeksiyon işçisi 1.350

        Garson (servis elemanı) 2.057

        Makineci (dikiş) 2.040

        İmalat işçisi (makine ile) 1.018

        Paketleme işçisi 988

        Kasiyer 955

        Elektrikçi 926

        Bisküvi imalat işçisi 912


        İŞKUR NEDİR?

        İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor.

        Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
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