Ağustos 2021 İŞKUR işçi ve personel alımı ilanları: Acil duyuruyla 131.513 işçi alınacak! 475 binden fazla kişi...

Kamu ve özel sektördeki alımları tek tek duyuran İŞKUR Ağustos ayının son haftasında yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan firmaların toplam aradığı personel adedi 475 binden çok olarak duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapıldığını merakla sorguluyor.
131.513 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 131.513 bini aştı.
Yılbaşından bu yana 471 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.
Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
AÇIK İŞTE İLK 15
Beden işçisi 19.085
Temizlik görevlisi 2.778
Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876
Ön muhasebeci 1.565
Turizm ve otelcilik elemanı 2.478
Satış danışmanı 2.381