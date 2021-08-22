3600 ek göstergenin maaşlara etkisi belli oldu mu? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar artar?

3600 ek göstergeler memur ve memur emeklisinin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergelerle ilgili açıklaması çalışan memurlar ve memur emeklilerini heyecanlandırdı. Memurların yıllardır beklediği 3600 ek göstergesi hakkında son durumu araştırılıyor. Peki 3600 ek göstergenin maaşları etkisi belli oldu mu? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar artar?

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ BELLİ OLDU MU?

3600 ek göstergelerle ilgili yaşanan somut gelişme gündem oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifi ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." diye konuştu.