3600 ek göstergenin maaşlara etkisi belli oldu mu? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar artar?

3600 ek göstergeler memur ve memur emeklisinin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergelerle ilgili açıklaması çalışan memurlar ve memur emeklilerini heyecanlandırdı. Memurların yıllardır beklediği 3600 ek göstergesi hakkında son durumu araştırılıyor. Peki 3600 ek göstergenin maaşları etkisi belli oldu mu? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları ne kadar artar?
3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ BELLİ OLDU MU?
3600 ek göstergelerle ilgili yaşanan somut gelişme gündem oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifi ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." diye konuştu.
3600 EK GÖSTERGE İL ÖĞRETMEN, POLİS VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR ARTAR?
Ek gösterge memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirlemektedir. Ek gösterge yürürlüğe girdiğinde polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşecek. 1.3 milyon memura verilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilirse ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış yansıyacak. Göstergenin emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında etkisi olacak.
Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması demektir.
3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?
Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor.
Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıkarsa 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak.
Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e yükselirse 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.