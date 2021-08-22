Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 22.08.2021 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2021 12:08
    ABONE OL

    18-56 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde hemen 30 binden fazla işçi alımı yapılacak! İŞKUR iş ilanlarını anında paylaştı

    18-56 yaş arası hemen başvurabilir! Bütün illerde 30 binden fazla işçi alımı yapılacak! İŞKUR hemen paylaştı. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Haziran ayında 106.625 bireyin işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonucunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek amacıyla incelemelera koyuldu. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla eş güdümlü özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçmişti. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor.

    takvim.com.tr
    18-56 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde hemen 30 binden fazla işçi alımı yapılacak!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos ayı yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR gene binlerce insanın aradığı işi bulmasını vesile oluyor. İnsanların iş bulması sürecinde mühim rol oynayan İŞKUR, internet sitesi vasıtasıyla yeni ilanları iş arayanlara duyurmaktadır. Bilindiği üzere kurum Haziran ayında 106.625 şahıs işe yerleştirildi. Ağustos ayının ilk günlerinde kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan yurttaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. İnternet sitesinde yer alan ilanlar kısmındaki alanda güncel olan iş ilanı ise 34.193 olarak duyuruldu.

    30 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR

    Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 30 bini aştı.

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

        İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

        Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

            İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

            Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Mersin Valiliği CHP’li Başarır’ın yalanını çürüttü
            Haberler Memurlar 18-56 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde hemen 30 binden fazla işçi alımı yapılacak! İŞKUR iş ilanlarını anında paylaştı
                SON DAKİKA