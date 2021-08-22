18-56 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde hemen 30 binden fazla işçi alımı yapılacak! İŞKUR iş ilanlarını anında paylaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos ayı yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR gene binlerce insanın aradığı işi bulmasını vesile oluyor. İnsanların iş bulması sürecinde mühim rol oynayan İŞKUR, internet sitesi vasıtasıyla yeni ilanları iş arayanlara duyurmaktadır. Bilindiği üzere kurum Haziran ayında 106.625 şahıs işe yerleştirildi. Ağustos ayının ilk günlerinde kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan yurttaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. İnternet sitesinde yer alan ilanlar kısmındaki alanda güncel olan iş ilanı ise 34.193 olarak duyuruldu.
30 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 30 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.