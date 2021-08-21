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    • 21.08.2021 17:16
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    Sabancı Holding iş ilanları ve iş başvurusu! Sabancı Holding personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Açık kadrolar…

    Gündemde sıklıkla Sabancı Holding iş ilanları ve iş başvurusu araştırmaları yapılır oldu. İş arayan binlerce kişi büyük firmaların açık kadrolarını yakından araştırıyor. Binlerce kişiyi iş sahibi yapan ve düzenli ilan yayınlayan Sabancı Holding bünyesinde yer alan şirketlerin açık kadrolarını ve alım şartlarını haberimizde derledik. Sabancı Holding personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

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    Sabancı Holding iş ilanları ve iş başvurusu!

    Sabancı Holding iş ilanları ve iş başvurusu! Sabancı Holding personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sabancı Holding Aksigorta, Akçansa, Carrefoursa, Agesa, Çimsa, Enerjisa, Brisa, Teknosa, Kordsa gibi faha pek çok şirketin açık kadroları ve şartlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

    SABANCI HOLDİNG AÇIK KADROLAR

    Bünyesindeki farklı kurumlar için farklı kadrolarda eleman alınıyor.

    AKSİGORTA

    Broker Satış Uzmanı/Yöneticisi
    Broker Satış Uzmanı/Yöneticisi
    Banka Satış Yöneticisi -Trabzon
    Reasürans Uzmanı

    AKÇANSA

    Makine Bakım İşçisi
    Üretim Şefi -Samsun/Ladik
    Üretim İşçisi
    Proje Uzmanı-Makine

        AGESA

        Birikim Güvence Danışmanı - İzmir AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. İzmir
        Birikim Güvence Danışmanı - Ankara AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Ankara
        Birikim Güvence Danışmanı - Adana AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Adana
        Birikim Güvence Danışmanı - Bursa AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bursa
        Sigorta Yöneticisi - İstanbul AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. İstanbul(Asya),İstanbul(Avr.)
        Sigorta Yöneticisi - Adapazarı AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sakarya

        SABANCI HOLDİNG PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Kadrolara göre nitelikler değişiklik gösteriyor, Broker Satış Uzmanı/Yöneticisi şartları

        Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun
        · En az 2 sene sigorta sektöründe teknik ve/veya satış yönetimi tecrübesi olan
        · Tercihen kurumsal broker satış yönetimi tecrübesi bulunan
        · İyi derecede İngilizce bilen
        · Ekip çalışmasına yatkın
        · Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 sene tecilli
        · Aktif araç kullanabilen
        · Analitik düşünen, iletişim yeteneği kuvvetli

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        Haberler Memurlar Sabancı Holding iş ilanları ve iş başvurusu! Sabancı Holding personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Açık kadrolar…
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