Sabancı Holding iş ilanları ve iş başvurusu! Sabancı Holding personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Açık kadrolar…

Sabancı Holding iş ilanları ve iş başvurusu! Sabancı Holding personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sabancı Holding Aksigorta, Akçansa, Carrefoursa, Agesa, Çimsa, Enerjisa, Brisa, Teknosa, Kordsa gibi faha pek çok şirketin açık kadroları ve şartlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.
SABANCI HOLDİNG AÇIK KADROLAR
Bünyesindeki farklı kurumlar için farklı kadrolarda eleman alınıyor.
AKSİGORTA
Broker Satış Uzmanı/Yöneticisi
Broker Satış Uzmanı/Yöneticisi
Banka Satış Yöneticisi -Trabzon
Reasürans Uzmanı
AKÇANSA
Makine Bakım İşçisi
Üretim Şefi -Samsun/Ladik
Üretim İşçisi
Proje Uzmanı-Makine