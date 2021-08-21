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    • Memurlar
    • 21.08.2021 09:03
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    • 21.08.2021 09:03
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    Kocaeli Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Kocaeli Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Resmi açıklama geldi: Alım yapılacak

    Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve birimde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte ilana ilişkin detaylar:

    1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
    2- Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
    3- Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz "Akademik Personel Atama Yönergesi"nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
    4- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise
    iptal edilecektir.
    5- Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
    6-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

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