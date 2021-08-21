21-48 yaş arası derhal başvurabilir! İŞKUR anında duyurdu: 81 ilde 135 bin kişi hemen işe alınacak! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2021 yılının ilk 7 ayında 615 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu. İŞKUR'un Temmuz ayı istatistik bülteninde Ocak-Temmuz döneminde iş verenler toplamda 941 bin açık iş talebinde bulundu. Başka bir deyişle bu sayıda kişiyi işe almak istediğini kuruma bildirdi. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 135 bin açık iş pozisyonu olduğu görülüyor. İşte alım yapılacak olan sektörler ve meslekler...

İŞKUR'DA 135 BİN AÇIK İŞ BULUNUYOR

İşte en çok aranan meslek dalı ve açık iş sayısı:

Beden işçisi (Genel) 24845

Temizlik görevlisi 3446

Garson (Servis elemanı) 2422