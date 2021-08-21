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    • Memurlar
    • 21.08.2021 13:16
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    • 21.08.2021 13:16
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    21-48 yaş arası derhal başvurabilir! İŞKUR anında duyurdu: 81 ilde 135 bin kişi hemen işe alınacak!

    İş arayanların aradığı işi bulmasına vesilen olan İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı. İŞKUR tarafından Ağustos ayı sonlarında özel sektör tarafından 135 bin işçi arandığı ifade edildi. Bu yıl 615 bin kişiyi işe yerleştiren kurumun ilanlarında 325 bin iş pozisyonu açıkta kaldı. Bu dönemde en çok açık iş talebi 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel verilerine göre, halen 135 binin üzerinde işçi pozisyon bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunuyor.

    takvim.com.tr
    81 ilde 135 bin işçi aranıyor!

    21-48 yaş arası derhal başvurabilir! İŞKUR anında duyurdu: 81 ilde 135 bin kişi hemen işe alınacak! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2021 yılının ilk 7 ayında 615 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu. İŞKUR'un Temmuz ayı istatistik bülteninde Ocak-Temmuz döneminde iş verenler toplamda 941 bin açık iş talebinde bulundu. Başka bir deyişle bu sayıda kişiyi işe almak istediğini kuruma bildirdi. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 135 bin açık iş pozisyonu olduğu görülüyor. İşte alım yapılacak olan sektörler ve meslekler...

    İŞKUR'DA 135 BİN AÇIK İŞ BULUNUYOR

    İşte en çok aranan meslek dalı ve açık iş sayısı:

    Beden işçisi (Genel) 24845
    Temizlik görevlisi 3446
    Garson (Servis elemanı) 2422

    Satış danışmanı/uzmanı 2181
    Konfeksiyon işçisi 1891
    Gazaltı kaynakçısı 1831
    Makineci (Dikiş) 2381

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

        İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

            Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

            Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Memurlar 21-48 yaş arası derhal başvurabilir! İŞKUR anında duyurdu: 81 ilde 135 bin kişi hemen işe alınacak!
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