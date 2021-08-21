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    • Memurlar
    • 21.08.2021 15:14
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    • 21.08.2021 15:14
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    1350 kişi alınacak! GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı! 20 Eylül son gün!

    GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine binlerce personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. BESYO mezunlarını heyecanlandıran haberin ardından, şartlar belli oldu ve başvuru dönemi başladı. 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak yapılacak alımlara yoğun ilgi gösteriliyor. Peki; GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? GSB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    1350 kişi alınacak! GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı! 20 Eylül son gün!

    GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? GSB personel alımı başvurularına yoğun ilgi gösteriliyor. Her yıl devlet kadrolarına binlerce personel alımı yapılırken, son olarak yapılacak alımın Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine olacağı duyuruldu. GSB Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği toplu personel alımı için detaylar belli oldu. Peki; GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı "4/B Sözleşmeli Antrenör" alınacaktır.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
    2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
    4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
    5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
    6 ) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,


    7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
    8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
    9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
    10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
    11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

        - Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

        - En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

        - Adayların antrenörlük ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

        - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
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