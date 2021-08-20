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    • Memurlar
    • 20.08.2021 09:55
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    • 20.08.2021 09:55
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    İŞKUR TYP alımı ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı...

    Okulların başlamasına çok az bir süre kaldı. İş arayan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımının yapılacağı tarihe odaklandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İŞKUR TYP alımı ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? Okullara temizlik ve güvenlik alımı ne zaman? İşte merak edilen bilgiler...

    İŞKUR TYP alımı ne zaman başlayacak?

    İŞKUR TYP kapsamında her yıl belirli tarihler aralığında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Bu kapsamda iş arayışı olan vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara ne zaman alım yapılacağını merak ediyor. Başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR TYP alımı ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İşte detaylar...

    İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    İŞKUR TYP alımları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte TYP temizlik-güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları;

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

    ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

    Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

        - Noter kurası yöntemi,

        - Liste yöntemi,

        - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

        Eski hükümlüler,

        Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

        TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

            TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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