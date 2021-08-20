İŞKUR TYP kapsamında her yıl belirli tarihler aralığında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Bu kapsamda iş arayışı olan vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara ne zaman alım yapılacağını merak ediyor. Başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR TYP alımı ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İşte detaylar...

İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR TYP alımları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte TYP temizlik-güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları;