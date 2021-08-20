İŞKUR duyurdu 400 TL verilecek! KPSS şartı olmadan gıda, turizm, tekstil ve inşaat elemanı personel alım şartları

İş arayanlar amacıyla Türkiye'nin çoğu yerinde imtihan ya da KPSS şartının aranmadığı bir çok iş fırsatı var. En büyük mesele işverenle işçiyi buluşturmak. Bu noktada Türkiye İş Kurumu (İşkur) döneme giriyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
NASIL BAŞVURULUR?
Bu işlerden birinde çalışmak için başvuru şart. İşsiz olanlar, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe müraacat edebiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
ÇOCUKLU KADINA 400 TL DESTEK
İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor.
Mesleki eğitim kursları; haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat düzenleniyor. Derslere katılanlara günlük en az 35 lira ile 70 lira gider ödemesi yapılıyor. Çocuğu olan kadınlara günlük 110 TL ile 400 liraya kadar bakım desteği ödemesi veriliyor. Programa katılabilmek için İşkur'a kayıtlı olmak gerekiyor.