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    • Memurlar
    • 20.08.2021 12:00
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    • 20.08.2021 12:52
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    İŞKUR duyurdu 400 TL verilecek! KPSS şartı olmadan gıda, turizm, tekstil ve inşaat elemanı personel alım şartları

    Tek tek açıklandı! 400 TL verilecek. İşkur’un güncel listelerine bakıldığında ülke çapında 125 bini aşkın personel alındığı görülüyor. Bunun 27 binden çoğu vücut işçisi (vasıfsız). Yani mezuniyet ya da deney gerektirmiyor. Gıdadan turizme, tekstilden inşaata çoğu alanda işçi arayışı devam ediyor. Bu işlerden birisinde çalışmak amacıyla müracaat şart. İşsiz olanlar, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla müracaat yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki şahsi bilgilerle eşleşen iş ilanlarına direk ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendisine ideal işe müraacat edebiliyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR duyurdu 400 TL verilecek! KPSS şartı olmadan...

    İş arayanlar amacıyla Türkiye'nin çoğu yerinde imtihan ya da KPSS şartının aranmadığı bir çok iş fırsatı var. En büyük mesele işverenle işçiyi buluşturmak. Bu noktada Türkiye İş Kurumu (İşkur) döneme giriyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

    NASIL BAŞVURULUR?

    Bu işlerden birinde çalışmak için başvuru şart. İşsiz olanlar, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe müraacat edebiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

    ÇOCUKLU KADINA 400 TL DESTEK

    İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor.

    Mesleki eğitim kursları; haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat düzenleniyor. Derslere katılanlara günlük en az 35 lira ile 70 lira gider ödemesi yapılıyor. Çocuğu olan kadınlara günlük 110 TL ile 400 liraya kadar bakım desteği ödemesi veriliyor. Programa katılabilmek için İşkur'a kayıtlı olmak gerekiyor.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

        İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

        • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

        • Şirket unvanını girmelisiniz.

        • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

        • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

        • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

        • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

        • Kuruluş Tarihini girin.

        • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

        • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.
        İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.
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