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    • Memurlar
    • 20.08.2021 13:05
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    • 20.08.2021 13:05
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    Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacak

    Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

    Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

    Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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