En az 1.240 lira ödeme! Okullar açılmadan verilecek! Milyonlarca öğretmene hazırlık ödeneği müjdesi!

Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren haber! Öğretmenler her yıl okul öncesi hazırlık ödeneği almaya hak kazanıyor. Böylelikle öğretmenler okul öncesi eksiklerini de tamamlama imkanı bulunuyor. Önümüzdeki 2 yılda verilecek ödenek 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağlanıyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlere en az 1.240 lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl da miktarın artması bekleniyor.
TUTAR BELİRLENİYOR
Ödeneğin tutarı, 2019 yılında yapılan toplu sözleşmenin ardından hakem kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 2021 için bin 250 lira olarak uygulanacak.
Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 240 lira 51 kuruş olacak.
Öğretmenlere damga vergisi kesilmiş olarak bin 200 lira 82 kuruş ödenmişti. Önümüzdeki 2 yılda verilecek ödenek ise halen devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanacak.
KİMLERE ÖDENİR?
Eğitime hazırlık ödeneği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapan kişilere verilir.
Bununla birlikte, İlköğretim ve okul müdürlerine, müdür yardımcılarına, cezaevi okullarında çalışan öğretmenlere, yöneticilere, eğitim uzmanı ve yardımcılarına da eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanma hakkı tanınmıştır.