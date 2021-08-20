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    • Memurlar
    • 20.08.2021 10:43
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    • 20.08.2021 10:43
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    En az 1.240 lira ödeme! Okullar açılmadan verilecek! Milyonlarca öğretmene hazırlık ödeneği müjdesi!

    Öğretmenlere bir müjdeli haber daha! Okulların ne zaman açılacağına ilişkin net tarih açıklaması geldi. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül günü başlayacak. Öğretmenlere PCR testi zorunluluğu getirilirken, okul açılmadan da hazırlık ödeneği verileceği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl 1.240 lira olarak belirlenen hazırlık ödeneğinin bu yıl daha fazla olması bekleniyor. Öğretmenlerin ücretleri halen devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belli olacak. İşte, milyonlarca öğretmeni ilgilendiren haber!

    takvim.com.tr
    En az 1.240 lira ödeme! Okullar açılmadan verilecek! Milyonlarca öğretmene hazırlık ödeneği müjdesi!

    Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren haber! Öğretmenler her yıl okul öncesi hazırlık ödeneği almaya hak kazanıyor. Böylelikle öğretmenler okul öncesi eksiklerini de tamamlama imkanı bulunuyor. Önümüzdeki 2 yılda verilecek ödenek 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağlanıyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlere en az 1.240 lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl da miktarın artması bekleniyor.

    TUTAR BELİRLENİYOR

    Ödeneğin tutarı, 2019 yılında yapılan toplu sözleşmenin ardından hakem kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 2021 için bin 250 lira olarak uygulanacak.

    Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 240 lira 51 kuruş olacak.

    Öğretmenlere damga vergisi kesilmiş olarak bin 200 lira 82 kuruş ödenmişti. Önümüzdeki 2 yılda verilecek ödenek ise halen devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanacak.

    KİMLERE ÖDENİR?

    Eğitime hazırlık ödeneği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapan kişilere verilir.

    Bununla birlikte, İlköğretim ve okul müdürlerine, müdür yardımcılarına, cezaevi okullarında çalışan öğretmenlere, yöneticilere, eğitim uzmanı ve yardımcılarına da eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanma hakkı tanınmıştır.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler,yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

        Hakem kurulu kararına göre, 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarılmıştı. Yani 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.
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