Polis alımı başvurusu ne zaman bitiyor? PMYO 2.500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Polis alımıyla ilgili adayların bir süredir beklediği açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Peki, polis alımı başvurusu ne zaman bitiyor? PMYO 2.500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.