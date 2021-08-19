Polis alımı başvurusu ne zaman bitiyor? PMYO 2.500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Polis alımıyla ilgili adayların bir süredir beklediği açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Peki, polis alımı başvurusu ne zaman bitiyor? PMYO 2.500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)