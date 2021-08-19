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    • Memurlar
    • 19.08.2021 11:00
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    • 19.08.2021 11:00
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    Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak

    Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi
    içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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