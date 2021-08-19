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    • Memurlar
    • 19.08.2021 19:53
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    • 19.08.2021 19:57
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    Engelli memurluk başvurusu nasıl yapılır? KPSS’siz engelli memur alımı 2021 şartları nelerdir?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Engelli memurluk başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yer alıyor. Engelli olsa da bu kişilerin topluma kazandırılmasını amaçlayan pek çok destek devlet tarafından verilmektedir. İş imkanı arayan vatandaşlar konuya dair bilgileri merakla sorgular oldu. Peki KPSS’siz engelli memur alımı 2021 şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Engelli memurluk başvurusu nasıl yapılır?

    Engelli memurluk başvurusu nasıl yapılır? KPSS'siz engelli memur alımı 2021 şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gündemde yoğun bir şekilde engelli memur alımı 2021 ile ilgili tüm bilgiler merak konusu oluyor. İş arayan ve başvuru yapmak isteyen engelli vatandaşlar için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ENGELLİ MEMUR ALIMI 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

    Devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın öncelik ile engel durumunu gösteren bir rapor almaları, hesaplamalarının nasıl olduğunu, oranlarını ve çalışıp çalışamayacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir.

    2021 yılında PTT, Kızılay gibi devlet kurumları sınavsız engelli memur alım ilanları verdi. Üstelik Kızılay sınavsız memur alım ilanında 4 yıllık eğitim alan üniversite mezunu %40 ve üzeri engeli olan vatandaşlar başvuru yaparak kuruma engelli kadrosunda yerleşebilirler. Bu kurumlara başvuru yapacak olan engelli vatandaşlarımızdan bazı şartları yerine getirmeleri istenmektedir.

    Engelli vatandaşlarımızdan istenen bu şartlar ise;

    MS Office programlarını ve bilgisayar ile ilgili gereken programları kullanabilmesi,
    Sorumluk alma gücüne sahip
    İletişim becerisi yüksek olması,
    Mali işler ve idari işler gibi alanlar hakkında tecrüb sahibi olması,
    Satın alma bölümünden anlaması,
    SAP Gold Partner programı kullanabilen
    Dosyalama ve dokümantasyon yapabilmesi,
    İş takip sonuçlandırma becerisi olması istenmektedir.
    Sizde eğer bu şartları taşıyorsanız 2 yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kayıt işlemlerini ÖSYM'nin internet sayfasından yaparak sınava katılabilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iletişim merkezi tarafından hayata geçirilen 183 çağrı merkezini arayarak bakanlığın engellilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yukarıda belirttiğimiz şartları yerine getiren bütün engelli vatandaşlarımız Engelli Devlet Memuru alımında ki kura veya sınava başvuru yapabilirler.

        ENGELLİ MEMURLUK ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2021 Yılında engelli memur işe alım şartları kapsamında %40 ve üzerinde engeli bulunma şartı vardır. Bu şekilde engellilik durumunu raporla ispatlayanlar engelli devlet memuru olmak için başvuru yapabilir.

        Engelli memur işe alım şartlarını karşılayanlar E-KPSS'ye girerek ya da kuraya kayıt yaptırarak bunların sonuçlarına göre devlet memurluğu için tercih yapıp atanabilirler.

        2021 Yılında sınava girmeden memurluk için başvuru yapmak isteyen adayların kura sistemi ile yapılan personel alımlarına başvuru yapabilir. Kura istemi ile ilgili pozisyonla alınacak olan engelli vatandaş sayısına göre kura çekilir ve personel alımı yapılır. Kuralar noter huzurunda yapıldığı için sınavsız engelli memur alımına katılacak olan kişiler tercihlerini bu yönden kullanabilirler. Kura sistemine katılmadan önce tam teşekküllü ve yetkili hastanede adayın fiziksel ve zihinsel engellini gösteren bir belge alması gerekiyor. Zihinsel ve fiziksek engelini belgeleyebilen adaylar memur alımı için başvuru yapabilirler.
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