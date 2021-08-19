Engelli memurluk başvurusu nasıl yapılır? KPSS’siz engelli memur alımı 2021 şartları nelerdir?

2021 yılında PTT, Kızılay gibi devlet kurumları sınavsız engelli memur alım ilanları verdi. Üstelik Kızılay sınavsız memur alım ilanında 4 yıllık eğitim alan üniversite mezunu %40 ve üzeri engeli olan vatandaşlar başvuru yaparak kuruma engelli kadrosunda yerleşebilirler. Bu kurumlara başvuru yapacak olan engelli vatandaşlarımızdan bazı şartları yerine getirmeleri istenmektedir.

Engelli vatandaşlarımızdan istenen bu şartlar ise;

MS Office programlarını ve bilgisayar ile ilgili gereken programları kullanabilmesi,

Sorumluk alma gücüne sahip

İletişim becerisi yüksek olması,

Mali işler ve idari işler gibi alanlar hakkında tecrüb sahibi olması,

Satın alma bölümünden anlaması,

SAP Gold Partner programı kullanabilen

Dosyalama ve dokümantasyon yapabilmesi,

İş takip sonuçlandırma becerisi olması istenmektedir.

Sizde eğer bu şartları taşıyorsanız 2 yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kayıt işlemlerini ÖSYM'nin internet sayfasından yaparak sınava katılabilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iletişim merkezi tarafından hayata geçirilen 183 çağrı merkezini arayarak bakanlığın engellilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yukarıda belirttiğimiz şartları yerine getiren bütün engelli vatandaşlarımız Engelli Devlet Memuru alımında ki kura veya sınava başvuru yapabilirler.