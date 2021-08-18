Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personel hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alım ilanı başvurusu için bilgiler

KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2) Özgeçmiş ve Yayın listesi

3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf

4) Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi

5) Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı

hizmet belgesi dökümü

6) EK-1 formunun doldurulmuş hali

7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı) bellek

8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet taşınabilir bellek, Profesörler için 6 adet taşınabilir

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