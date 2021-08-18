Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 18.08.2021 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2021 10:13
    ABONE OL

    Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi 12 akademik personel alım ilanı da yer aldı.

    THK Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

    Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personel hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da belirtildi.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alım ilanı başvurusu için bilgiler
    KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
    1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
    2) Özgeçmiş ve Yayın listesi
    3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf
    4) Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi
    5) Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı
    hizmet belgesi dökümü
    6) EK-1 formunun doldurulmuş hali
    7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı) bellek
    8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet taşınabilir bellek, Profesörler için 6 adet taşınabilir

    İlanla ilgili bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
    Haberler Memurlar Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
        SON DAKİKA