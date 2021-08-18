Sinop Üniversitesi 26 öğretim üyesi alım ilanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 26 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler

1- Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; Doçent unvanını aldıktan sonra yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 6 adet CD veya taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 adet CD veya taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi eklenerek yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 adet CD veya taşınabilir belleğe aktararak ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın