Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 18.08.2021 17:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2021 17:32
    ABONE OL

    PTT personel alımı 2021 ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden…

    İş arayan yüzbinlerce kişi PTT personel alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde kariyer hedefleyen kişiler 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağını duymasının ardından heyecanla başvuru şartlarının neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? PTT personel alımı başvuruları ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    PTT personel alımı 2021 ne zaman?

    PTT personel alımı 2021 ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ilanları yakından takip ediliyor ve 55 kişi istihdam edileceği iddialarının gerçek olup olmadığı merakla araştırılanlar arasında yer aldı. PTT personel alımı başvurularının başvuru yapmak için hangi şartların istendiğini merak ediyor. İşte detaylar…

    55 BİN PTT PERSONEL ALIMI 2021 NE ZAMAN?

    PTT tarafından henüz personel alımı ilanı yayımlanmadı. 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yok, olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

        e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

        f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

        g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

        ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

        i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

        j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
        Haberler Memurlar PTT personel alımı 2021 ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden…
            SON DAKİKA