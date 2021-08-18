''Liseden sonra polis nasıl olunur? Bekçilikten polisliğe geçiş var mı, nasıl? '' sorularının yanıtları gündemde yoğun ilgi görüyor. Lise mezunları okul bittikten sonra izlenebilecek 2 yolla polis olabilir. Bunlardan biri PMYO tarafından her yıl düzenlenen polis alımlarını takip etmektir. Diğeri ise önce bekçi olup ardından polisliğe geçiş yapmaktır. İşte ayrıntılar...
LİSEDEN SONRA NASIL POLİS OLUNUR?
Lise eğitimini tamamlayan vatandaşlar Polis Meslek Yüksekokulu'nun (PMYO) her sene gerçekleştirdiği polis alımları takip ederek polislik başvurusunda bulunabilir.
BEKÇİLİKTEN POLİSLİĞE GEÇİŞ VAR MI, NASIL?
Bekçilikten geçiş yapmak isteyen öncelikle 3 yıl bekçilik mesleğini icra etmelidir. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan alınan başvurularda lise mezunu olan bekçiler 3 yıl bekçilik yaptıktan sonra geçiş yapmak istediklerini bildirebililer.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) tarafından sadece 4 yıllık üniversite bölümlerinden mezun olan adaylarını kabul etmektedir. PAEM'de alınan eğitimler sonucunda komiser yardımcısı olunmaktadır.