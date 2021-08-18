Liseden sonra polis nasıl olunur? Bekçilikten polisliğe geçiş var mı, nasıl?

PMYO'lar kadın ve erkek adaylar için sınav düzenlemektedir. Sınava katılmak için üniversite sınavına girmiş olmak ve TYT oturumundan belirtilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu şartı sağlayan lise mezunları PMYO'ya başvuru yaparak polis olma sürecini başlatabilir.

Önceden Polis Özel Harekat alımları (PÖH) da İçişleri Bakanlığı tarafından ilan açılmak suretiyle açıktan yapılmaktaydı. Ancak son düzenlemelere göre PÖH alımları artık sadece teşkilat içinden gerçekleştirilebiliyor.