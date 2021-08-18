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    • Memurlar
    • 18.08.2021 12:20
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    • 18.08.2021 12:20
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    Liseden sonra polis nasıl olunur? Bekçilikten polisliğe geçiş var mı, nasıl?

    Lise öğrencileri ve liseden mezun olmaya hazırlananlar ''Liseden sonra polis nasıl olunur? '' sorusunu araştırıyor. Lise mezunlarının polis olabilmeleri için izlenecek 2 yol mevcut. Peki bunlar neler? Bir yandan da bekçilikten polisliğe geçiş hakkında araştırmalar yapılıyor. ''Bekçilikten polisliğe geçiş var mı, nasıl? '' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bekçilikten polisliğe geçiş yapmak mümkün. 3 yıl bekçilik görevini yürütenler daha sonra polis olabiliyor. İşte tüm detaylar...

    Liseden sonra polis nasıl olunur? Bekçilikten polisliğe geçiş var mı, nasıl?

    ''Liseden sonra polis nasıl olunur? Bekçilikten polisliğe geçiş var mı, nasıl? '' sorularının yanıtları gündemde yoğun ilgi görüyor. Lise mezunları okul bittikten sonra izlenebilecek 2 yolla polis olabilir. Bunlardan biri PMYO tarafından her yıl düzenlenen polis alımlarını takip etmektir. Diğeri ise önce bekçi olup ardından polisliğe geçiş yapmaktır. İşte ayrıntılar...

    LİSEDEN SONRA NASIL POLİS OLUNUR?

    Lise eğitimini tamamlayan vatandaşlar Polis Meslek Yüksekokulu'nun (PMYO) her sene gerçekleştirdiği polis alımları takip ederek polislik başvurusunda bulunabilir.

    BEKÇİLİKTEN POLİSLİĞE GEÇİŞ VAR MI, NASIL?

    Bekçilikten geçiş yapmak isteyen öncelikle 3 yıl bekçilik mesleğini icra etmelidir. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan alınan başvurularda lise mezunu olan bekçiler 3 yıl bekçilik yaptıktan sonra geçiş yapmak istediklerini bildirebililer.

    Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) tarafından sadece 4 yıllık üniversite bölümlerinden mezun olan adaylarını kabul etmektedir. PAEM'de alınan eğitimler sonucunda komiser yardımcısı olunmaktadır.

        PMYO'lar kadın ve erkek adaylar için sınav düzenlemektedir. Sınava katılmak için üniversite sınavına girmiş olmak ve TYT oturumundan belirtilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu şartı sağlayan lise mezunları PMYO'ya başvuru yaparak polis olma sürecini başlatabilir.

        Önceden Polis Özel Harekat alımları (PÖH) da İçişleri Bakanlığı tarafından ilan açılmak suretiyle açıktan yapılmaktaydı. Ancak son düzenlemelere göre PÖH alımları artık sadece teşkilat içinden gerçekleştirilebiliyor.

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