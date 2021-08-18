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    • Memurlar
    • 18.08.2021 16:50
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    • 18.08.2021 16:50
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    Komiser yardımcısı alımı 2021 ne zaman? PAEM 1000 komiser yardımcılığı için başvurular nereden yapılır? İşte şartlar…

    Gündemde yoğun bir şekilde Komiser yardımcısı alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 925 erkek 75 kadın olmak üzere 1000 komiser yardımcısı alacağını duyurmasının ardından bu alanda kariyer hedefleyenler başvuru şartlarının neler olduğunu merak eder oldu. Peki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 1000 komiser yardımcılığı için başvurular nereden yapılır? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Komiser yardımcısı alımı 2021 ne zaman?

    Komiser yardımcısı alımı 2021 ne zaman? PAEM 1000 komiser yardımcılığı için başvurular nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ön başvurular 19-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 2021 yılı 6. dönem İlk derece amirlik eğitimi sınavı için başvuru ücreti ne kadar? Komiser yardımcısı alımı ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2021 NE ZAMAN?

    Ön başvurular 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

    PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
    * En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
    * Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
    * Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
    * Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,
    * Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

    PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

        KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 300 TL, 19 Ağustos saat 09.00'dan 31 Ağustos 2021 saat 17.00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2021 YILI 6.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

        Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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        Haberler Memurlar Komiser yardımcısı alımı 2021 ne zaman? PAEM 1000 komiser yardımcılığı için başvurular nereden yapılır? İşte şartlar…
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