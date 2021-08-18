Komiser yardımcısı alımı 2021 ne zaman? PAEM 1000 komiser yardımcılığı için başvurular nereden yapılır? İşte şartlar…

Komiser yardımcısı alımı 2021 ne zaman? PAEM 1000 komiser yardımcılığı için başvurular nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ön başvurular 19-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 2021 yılı 6. dönem İlk derece amirlik eğitimi sınavı için başvuru ücreti ne kadar? Komiser yardımcısı alımı ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2021 NE ZAMAN?
Ön başvurular 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
* En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
* Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
* Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
* Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,
* Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.