Aşçılık kariyeri hedefleyenlere müjde! İŞKUR 1500 aşçı alımı yapacak! En az 3.750 TL maaş ile çalışma fırsatı…

İŞKUR AŞÇI ALIMI İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Aşçı alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylardan genel olarak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Ekip Çalışmasına yatkın olmak, Her zaman güleryüzlü ve tamamen işine odaklanabilen, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Bazı alanlarda İŞKUR tarafından verilen Aşçılık belgesine sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak gibi şartlar aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Aşçı alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlgili adrese giriş yaptıktan sonra MESLEK yazan kısma AŞÇI yazarak ilgili alanlara ve İlanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.