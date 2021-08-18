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    • Memurlar
    • 18.08.2021 22:22
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    • 18.08.2021 22:22
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    Aşçılık kariyeri hedefleyenlere müjde! İŞKUR 1500 aşçı alımı yapacak! En az 3.750 TL maaş ile çalışma fırsatı…

    Mutfağı seven ve aşçılık alanında kariyer hedefleyen binlerce kişi yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR 1500 aşçı alımı yapacağını duyurunca gündemde büyük ilgi gördü ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Peki İŞKUR 1500 aşçı alımı için başvuru şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? En az 3.750 TL maaş ile çalışma fırsatı yakalamak ve aşçılık mesleğini icra etmek isteyenler için İŞKUR başvuru şartlarını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Aşçılık kariyeri hedefleyenlere müjde!

    Aşçılık yapmak isteyen kişiler firmaların ilanlarını yakından takip ederken milyonlarca vatandaşa istihdam olanağı sunan İŞKUR'un yayınlanan ilanı büyük etki yarattı. İŞKUR 1500 aşçı alımı yapacağını duyurdu ve en az 3.750 TL maaş ile çalışma fırsatı sunuyor. Milyonlarca kişiye iş imkanı sunan İŞKUR'a aşçılık için başvuru yapmak isteyenler şartların neler olduğunu araştırır oldu. İşte tüm bilgiler…

    İŞKUR AŞÇI ALIMI ALAN DAĞILIMI:

    Aşçı 881

    Aşçı (Özel Hizmet) 6

    Aşçı Yamağı (Çırağı) 19

    Aşçı Yardımcısı 571

    Aşçı (Yöresel Mutfak) 6

    Aşçıbaşı 15

    İŞKUR AŞÇI ALIMI İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Aşçı alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylardan genel olarak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Ekip Çalışmasına yatkın olmak, Her zaman güleryüzlü ve tamamen işine odaklanabilen, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Bazı alanlarda İŞKUR tarafından verilen Aşçılık belgesine sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak gibi şartlar aranacak.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    Aşçı alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlgili adrese giriş yaptıktan sonra MESLEK yazan kısma AŞÇI yazarak ilgili alanlara ve İlanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

        AŞÇI MAAŞLARI NE KADAR?

        Özel sektörde 5 yıldızlı bir otelde görev alan şef garsonların aldıkları aylık maaş yaklaşık olarak 4000 TL ile 10000 TL arasında değişmektedir. Tabiki bu net bir rakam değildir. Firmaların size verecekleri teklifler, sizin bilgi ve aşçılık konusundaki tecrübeleriniz alacağınız ücrete net bir sayı getirebilecektir.

        AŞÇININ GÖREVLERİ

        - Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol eder.

        - Yapılacak yemek için gerekli malzemenin nasıl hazırlanacağını aşçı yardımcısına tarif eder.

        - Malzemeyi tarife uygun olarak tencereye veya karavanaya koyar.

        - Yemeği cinsine göre (zeytinyağlı, etli vb.) pişirmek üzere havagazı fırınına veya elektrikli ocağa yerleştirir.

        - Yemeklerde kullanılacak sosları önceden hazırlar.

        - Yemek pişince hava frikoya bırakır, bekletir, (sıcak servis yapılması gereken yemekleri sıcak sulu kazana koyar.)

        - Mutfaktaki alakart listesinde olan yemekleri hazırlar ve gerekirse süsler.

        - Gerektiğinde bizzat yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlar.

        - Zamanında tüketilmeyen yiyecekleri imha eder.

        - Mutfağın, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar veya yaptırır.

        - Bir sonraki gün yapılacak yemeklerin listesini hazırlar ve gerekli malzemelerin siparişini verir.

        AŞÇI MESLEĞİNDE ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

        Çalışma koşulları işletmenin özelliğine ve çalışanın pozisyonuna göre çok değişkendir. Genel olarak çalışma ortamını tanımlamak gerekirse genellikle çalışma saatleri uzun ve sezonun durumuna göre yoğundur. Mutfak az da olsa rutubetli, basık, sıcak olabileceği gibi çok daha iyi koşullar da olabilir. Genellikle mutfaklar yüksek tavanlı ve aydınlık, duvarlar fayans, kaydırmayan bir zemini olup, iyi bir havalandırma sistemi vardır. Hizmet sektöründe çalışmasından dolayı müşteri eleştirilerine karşı açık olmalı, iletişimi kişisel olarak algılayan, duygusal bir yapıya sahip olmamalıdır.

        Çeşitli alet - ekipman kullanıldığından dikkatsizlik veya iş güvenliğinin yeterince sağlanamadığı durumlarda kazalar da meydana gelebilmektedir. Aşçılar mutfaklarda görev yaparlar. İş başında aşçılık mesleğinin gerektirdiği özel kıyafeti giyerler. Aşçılar birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler. İş genellikle gündüz yapılır ama günlük yemek listesinin hazırlanması ve gerekli planlamanın yapılması gece çalışmayı gerektirebilir. Turizm bölgeleri için mevsimlik çalışma söz konusu olabilir. İşletmeye göre çalışma saatleri (8-12 saat) değişebilir ve vardiya usulü çalışabilirler.
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        Haberler Memurlar Aşçılık kariyeri hedefleyenlere müjde! İŞKUR 1500 aşçı alımı yapacak! En az 3.750 TL maaş ile çalışma fırsatı…
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