2500 Polis alınacak! 2021 PMYO polislik başvurusu nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve kontenjanları...

POLİSLİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

PMYO polis alımları için taban puan ve kontenjanlar hakkında kılavuzda şu bilgiler yer aldı;

''a) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

b) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak.

c) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını ifade eder.

2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınacaktır. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla belirlenir.''