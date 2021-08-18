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    • Memurlar
    • 18.08.2021 11:19
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    • 18.08.2021 11:19
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    2021 Ücretli öğretmenlik maaşı ve ders ücreti ne kadar?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine ücretli öğretmen olarak katılmak isteyenler başvurularını Temmuz ayından itibaren yapmaya başladı. Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden sürdürüyor. Başvurular hali hazırda devam ederken 2021 yılında ücretli öğretmenlik maaşları da bir hayli merak edilmeye başlandı. Peki 2021 Ücretli öğretmenlik maaşı ve ders ücreti ne kadar? İşte bu yıl ücretli öğretmen maaşları hakkında detaylı bilgiler...

    2021 Ücretli öğretmenlik maaşı ve ders ücreti ne kadar?

    2021-2022 eğitim yılının başlamasına çok az bir zaman geldi. MEB okullarındaki açık kadrolar için ücretli öğretmenlik alımı yapacak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmak isteyenler Temmuz ayından Eylül ayına kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Öte yandan bu yıl ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı da sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki 2021 Ücretli öğretmenlik maaşı ve ders ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI

    2021 yılında ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayında başladı. Başvuruların ne zaman sona ereceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bir duyuru yapılmadı. Okullar 6 Eylül'de açılacağında sonuçların da en geç Eylül'ün ilk haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.

    2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI VE DERS ÜCRETİ NE KADAR?

    Ücretli öğretmenler ders başı 19,78 TL ödeme almaktadır.

    Haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenler aylık 1.187,07 TL,

    Haftada 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL,

    Haftada 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL,

    Haftada 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş almaktadır.

    Bunun dışında ücretli öğretmenlerden evli ve eşi çalışmayanlara 53,67 TL, çocuklulara ise çocuk başı 37,31 TL ek ödeme yapılmaktadır.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELERDİR?

        2 ve ya 4 yıllık üniversite mezunlarının yanı sıra emekli öğretmenler de ücretli öğretmenlik için başvuru yapabilir. Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden mezun olan kişilerin başvuruları kabul edilmektedir.

        Ücretli öğretmenlik için kişilerde aranan temel şartlar ise aşağıdaki gibidir;

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

        Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

        Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
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