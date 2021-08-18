2021-2022 eğitim yılının başlamasına çok az bir zaman geldi. MEB okullarındaki açık kadrolar için ücretli öğretmenlik alımı yapacak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmak isteyenler Temmuz ayından Eylül ayına kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Öte yandan bu yıl ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı da sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki 2021 Ücretli öğretmenlik maaşı ve ders ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...