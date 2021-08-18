2021-2022 eğitim yılının başlamasına çok az bir zaman geldi. MEB okullarındaki açık kadrolar için ücretli öğretmenlik alımı yapacak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmak isteyenler Temmuz ayından Eylül ayına kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Öte yandan bu yıl ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı da sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki 2021 Ücretli öğretmenlik maaşı ve ders ücreti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI
2021 yılında ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayında başladı. Başvuruların ne zaman sona ereceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bir duyuru yapılmadı. Okullar 6 Eylül'de açılacağında sonuçların da en geç Eylül'ün ilk haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.
2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI VE DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Ücretli öğretmenler ders başı 19,78 TL ödeme almaktadır.
Haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenler aylık 1.187,07 TL,
Haftada 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL,
Haftada 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL,
Haftada 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş almaktadır.
Bunun dışında ücretli öğretmenlerden evli ve eşi çalışmayanlara 53,67 TL, çocuklulara ise çocuk başı 37,31 TL ek ödeme yapılmaktadır.