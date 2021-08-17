İŞKUR 3.750 TL maaş ile çalışacak personel arıyor! Farklı şehirlerde ve sınavsız alım yapılacak! İşte başvuru şartları…

İŞKUR 3.750 TL maaş ile çalışacak personel alımına ilişkin bilgiler gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Farklı şehirlerden iş arayan vatandaşlar milyonlarca kişiyi iş sahibi yaparak istihdama katkı sağlayan İŞKUR güncel ilanlarını yakından takip ediyor. Ayrıca meslek edinme ve geliştirme kursları da bu noktada ilgi gören kategoriler arasında yer alıyor. İŞKUR başvurularına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. TYP kapsamında personel alımı ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor. Verilen linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaparak ilanı görebilirsiniz. Başvuru şartları ve diğer detaylar da ilgili internet sitesinde yer alıyor.