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    • Memurlar
    • 18.08.2021 00:02
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    • 18.08.2021 00:02
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    İŞKUR 3.750 TL maaş ile çalışacak personel arıyor! Farklı şehirlerde ve sınavsız alım yapılacak! İşte başvuru şartları…

    Milyonlarca kişiyi istihdam ederek iş fırsatı sunan İŞKUR 3.750 TL maaş ile çalışacak personel alacak. Hem farklı şehirlerde sunulan hem de sınavsız alım yapan İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kayıt yaptırmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu, çalışma koşullarına dair tüm bilgileri merak ederek araştırır oldu. İŞKUR meslek edindirme ve geliştirme kurslarına katılmak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR 3.750 TL maaş ile çalışacak personel arıyor!

    İŞKUR 3.750 TL maaş ile çalışacak personel alımına ilişkin bilgiler gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Farklı şehirlerden iş arayan vatandaşlar milyonlarca kişiyi iş sahibi yaparak istihdama katkı sağlayan İŞKUR güncel ilanlarını yakından takip ediyor. Ayrıca meslek edinme ve geliştirme kursları da bu noktada ilgi gören kategoriler arasında yer alıyor. İŞKUR başvurularına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. TYP kapsamında personel alımı ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor. Verilen linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaparak ilanı görebilirsiniz. Başvuru şartları ve diğer detaylar da ilgili internet sitesinde yer alıyor.

        TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        18 yaşını tamamlamış olmak,

        Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

        Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

        TYP ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

        TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

        KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

        İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

        Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.


        İŞKUR TYP PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberler Memurlar İŞKUR 3.750 TL maaş ile çalışacak personel arıyor! Farklı şehirlerde ve sınavsız alım yapılacak! İşte başvuru şartları…
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