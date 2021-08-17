Gençlik ve Spor Bakanlığı toplam 68 ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 1000 Antrenör alımı yapacak. Eylül ayında başlayacak başvurular hakkında araştırmalara yoğunlaşıldı. Binlerce kişi Bakanlığın iş ilanı hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından belirtilen şartlara uyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 Antrenör alımı için başvuru şartlarını yayımladığı kılavuz ile duyurdu. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı "4/B Sözleşmeli Antrenör" alınacaktır.'' denildi.