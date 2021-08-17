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    • 18.08.2021 09:13
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    Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1000 Antrenör alımı için tıkla! Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı başvuru şartları neler?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 antrenör alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olması gerekiyor. Yüksek maaşla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi alımlar için başvuru şartlarını merak ediyor. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı başvuru şartları neler? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1000 Antrenör alımı hakkında bilgiler...

    Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1000 Antrenör alımı için tıkla! Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı başvuru şartları neler?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı toplam 68 ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 1000 Antrenör alımı yapacak. Eylül ayında başlayacak başvurular hakkında araştırmalara yoğunlaşıldı. Binlerce kişi Bakanlığın iş ilanı hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından belirtilen şartlara uyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 Antrenör alımı için başvuru şartlarını yayımladığı kılavuz ile duyurdu. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı "4/B Sözleşmeli Antrenör" alınacaktır.'' denildi.

    BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

    Rektif Spor Antrenörü 88
    Atıcılık ve Avcılık 13
    Atletizim 63
    Badminton 16
    Basketbol 51
    Bilardo 1
    Bisiklet 10
    Boccc Bowling Dart 5
    Boks 21
    Buz Hokeyi 3
    Buz Pateni 3
    Cimnastik 62
    Curling 3
    Dağcılık 4
    Eskrim 10
    Futbol 56
    Güreş 25
    Halter 18
    Hentbol 50
    Hokey6
    Judo 42
    Kano 9
    Karete 22
    Kayak 5
    Kürek 5
    Masatenisi 32
    Modern Pentalton 7
    Okçuluk 26
    Oryantring 7
    Rafting 1
    Ragbi 8
    Su Topu 3
    Taekwando 45
    Teniz 31
    Triatlon 7
    Voleybol 72
    Yelken 13
    Yüzme 157

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    GEBÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1000 ANTRENÖR ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    1000 Antrenör alımı için adaylar başvurularını 20-27 Eylül 2021 tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapabilecek. Kabul edilecek adaylar da daha sonra sınava tabii tutulacaklar.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan başvuru şartları şöyle;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

    4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

    5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

    6 ) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

    7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

    8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

    9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

    10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

    11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

    – Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

    – En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

    – Adayların antrenörlük ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

    – Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
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    Haberler Memurlar Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1000 Antrenör alımı için tıkla! Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı başvuru şartları neler?
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