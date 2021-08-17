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    • 18.08.2021 09:18
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    2021 ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanları! İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak için İŞKUR TYP ile alımlar yakından takip ediliyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında binlerce kişiye geçici desek sağlanıyor. TYP ile iş ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. Yurt genelinde binlerce iş arayan vatandaşın yoğun olarak araştırdığı İŞKUR TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR TYP iş ilanları ekranı ve İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler? sorusunun yanıtı...

    2021 ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanları! İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde başlatılan TYP kapsamında her yıl pek çok bakanlık bünyesinde geçici gelir desteği sağlamak amacıyla alımlar yapılıyor. Bu yıl da İŞKUR TYP ile ilgili alımlar hakkında yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiye iş kapısı olan program ile bu yıl da işe alımlar gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları 2021 başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? TYP iş ilanları hangi illerde yayımlandı? İşte TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ve TYP (toplum yararına program) katılım koşulları..

    2021 İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE MEZUNU İŞ İLANLARI!

    İŞKUR TYP programları kapsamında ilk ilan yayımlandı. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Çevre Temizliği" işlerinde istihdam edilmek üzere geçici personel alımı yapılacak. Başvurular 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacak. Başvuruların ardından da 12 Ağustos't kura çekilişi yapılacak.

    Çalışmaya başlayacak olan 8 personel 23 Ağustos 2021 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında 4 ay süreli işe girmiş olacak.

    MEB TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

    MEB TYP başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Geçtiğimiz yıl MEB'e güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapılmıştı. Fakat şuan için MEB ilanı bulunmuyor.

        İŞKUR TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) GÜNCEL İŞ İLANLARI EKRANI VE KATILIM KOŞULLARI

        İŞKUR TYP iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanmaktadır. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girildikten sonra arama yapabilmekteir.

        Başvuru şartları şöyle;

        - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        - 18 yaşını tamamlamış olmak,

        - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

        - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

        TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ KAÇTIR?

        İŞKUR tarafından 81 il genelinde işsizliğin fazla olduğu bölgelerde uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) projesi kapsamında çalışanların haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
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        Haberler Memurlar 2021 ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanları! İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler?
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