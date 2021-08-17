2021 ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanları! İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde başlatılan TYP kapsamında her yıl pek çok bakanlık bünyesinde geçici gelir desteği sağlamak amacıyla alımlar yapılıyor. Bu yıl da İŞKUR TYP ile ilgili alımlar hakkında yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiye iş kapısı olan program ile bu yıl da işe alımlar gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları 2021 başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? TYP iş ilanları hangi illerde yayımlandı? İşte TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ve TYP (toplum yararına program) katılım koşulları..
2021 İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE MEZUNU İŞ İLANLARI!
İŞKUR TYP programları kapsamında ilk ilan yayımlandı. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Çevre Temizliği" işlerinde istihdam edilmek üzere geçici personel alımı yapılacak. Başvurular 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacak. Başvuruların ardından da 12 Ağustos't kura çekilişi yapılacak.
Çalışmaya başlayacak olan 8 personel 23 Ağustos 2021 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında 4 ay süreli işe girmiş olacak.
MEB TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
MEB TYP başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Geçtiğimiz yıl MEB'e güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapılmıştı. Fakat şuan için MEB ilanı bulunmuyor.