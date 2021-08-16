İş arayan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımının yapılacağı tarihe odaklandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İŞKUR TYP alımları ne zaman başlıyor? MEB TYP okullara güvenlik-temizlik görevlisi alımı başladı mı? Başvuru şartları açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...
İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İŞKUR TYP alımları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte TYP temizlik-güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları;
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.