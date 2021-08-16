Hastanede kariyer hedefleyenler için güncel ilanlar! KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu İŞKUR personel alımı şartları…

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR güncel iş ilanlarını araştırıyor. Alım yapılacak olan kadrolar, kaç kişinin istihdam edileceği, özel ve genel başvuru şartlarının neler olduğu gibi bilgiler merak konusu oluyor. Hastane bünyesinde kariyer hedefi olanların merakla sorguladığı KPSS'li ve KPSS'siz en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru detayları haberimizde yer alıyor.
KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
İlanlara başvuru yapacakların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.