Hastanede kariyer hedefleyenler için güncel ilanlar! KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu İŞKUR personel alımı şartları…

- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.