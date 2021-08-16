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    • Memurlar
    • 16.08.2021 10:12
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    • 16.08.2021 10:12
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    Ankara Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak! İşte şartlar

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Ankara Üniversitesi 22 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte şartlar

    Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    - Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
    - Diplomalar (*)
    - Doçentlik belgesi (*)
    - Yabancı Dil Belgesi (*)
    - Özgeçmiş
    - Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
    - Fotoğraf (1 adet)
    - Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitimöğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru/) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Ankara Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak! İşte şartlar
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