ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

ÖGG adayları için sınav günü geldi çattı. Sınava katılan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Aynı zamanda 93. ÖGG sınavı soru ve cevapları için ise tarihler merak ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 93. ÖGG soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÖGG SINAVI KAÇTA BİTİYOR?
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların yıl içerisinde belirlenen takvim doğrultusunda katılım sağladığı ÖGG sınavı 14 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak. Silahsız adayların gireceği sınav saat 12.00'da sona ererken, silahlı adayların sınavı ise 12.30'da bitecek.
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
14 Ağustos Cumartesi yapılan 93. ÖGG'nin sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanması için planlanan tarih 17 Ağustos 2021.
93. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.