Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 14.08.2021 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2021 11:14
    ABONE OL

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için adaylar bugün ter döktü. Sınava katılan adaylar şimdiden sınav sonuç tarihine odaklandı. Bu kapsamda, 93. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarih de belli oldu. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    ÖGG adayları için sınav günü geldi çattı. Sınava katılan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Aynı zamanda 93. ÖGG sınavı soru ve cevapları için ise tarihler merak ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 93. ÖGG soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ÖGG SINAVI KAÇTA BİTİYOR?

    Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların yıl içerisinde belirlenen takvim doğrultusunda katılım sağladığı ÖGG sınavı 14 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak. Silahsız adayların gireceği sınav saat 12.00'da sona ererken, silahlı adayların sınavı ise 12.30'da bitecek.

    ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    14 Ağustos Cumartesi yapılan 93. ÖGG'nin sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanması için planlanan tarih 17 Ağustos 2021.

    93. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

        Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

        - Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
        - Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
        - Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu yine çelişti
        Haberler Memurlar ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
            SON DAKİKA