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    • Memurlar
    • 14.08.2021 08:55
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    • 14.08.2021 08:55
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    İstanbul Okan Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alıyor! Öğretim üyesi alım ilanları

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Okan Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alım ilanı da yer aldı.

    Açıklama geldi! Alım yapılacak

    İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:

    Başvuru Belgeleri:
    1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)
    2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
    3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
    5. ALES Belgesi
    6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)
    7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
    8. 2 adet fotoğraf

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